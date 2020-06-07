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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Полезные советы

Санитарные нормы и бизнес. Как правильно соблюдать правила и не получать штрафы

В Бишкеке ежедневно проходят рейды по кафе, торговым центрам, магазинам по проверке соблюдения санитарных требований против распространения коронавирусной инфекции.

Как показывает практика, почти все субъекты предпринимательства игнорируют предписания Минздрава в той или иной степени. Некоторые владельцы торговых точек и кафе возмущены действиями городских властей: вместо поддержки малого и среднего бизнеса чинят препятствия и выписывают драконовские штрафы. Сотрудники же санэпидстанции утверждают, если соблюдать нормы, то наказаний и предупреждений не будет.

24.kg решило напомнить, как правильно дезинфицировать офисы, рестораны и другие общественные места, чтобы избежать штрафов и сократить риски распространения COVID-19.

1

Организовать «входной фильтр»

Руководители всех промышленных объектов должны выделить сотрудника, который будет измерять температуру персоналу заведения бесконтактным термометром или контактным способом. Если в организации есть медицинские пункты, там советуют организовать ежедневный медосмотр.

С утра у каждого сотрудника должны интересоваться о его самочувствии, спрашивать есть ли симптомы ОРВИ у его родственников — все это записывать в специальный журнал. Если у кого-то заметили повышенную температуру, нужно незамедлительно отправить сотрудника домой.

Вход посетителей — строго при наличии масок или респираторов.

2

Проводить регулярную влажную уборку

В каждом предприятии должен быть достаточный запас антисептиков, масок и дезинфицирующих средств, как минимум на пять дней.

Ежедневная влажная уборка в помещении — тоже обязательный пункт. Следует также протирать дверные ручки, поручни столов, спинки стульев, выключатели, оргтехнику, телефоны, раковины для мытья рук, сливные бачки.

3

Соблюдать правила личной гигиены

Администрациям заведений и предприятий надлежит при входе установить санитайзеры, вывесить инструкцию о правилах мытья рук.

Раздать всем сотрудникам средства личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики).

4

Использовать одноразовые маски

Носить маску нужно правильно. Она должна аккуратно закрывать нос и рот, прикасаться к ней нельзя. После снятия нужно тщательно вымыть руки.

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Если маска станет влажной или грязной, нужно надеть другую — чистую и сухую. Использовать ее повторно нельзя.

Утилизируйте маску в отдельном герметично закрытом пакете.

5

Соблюдать дистанцию

Между сотрудникам предприятий, как и между посетителями, дистанция должна быть 1,5-2 метра. Руководителям следует составить обеденный график в столовой и не впускать в здание людей, которые там не работают.

Если столовой в помещении нет, нужно выделить отдельную комнату, где сотрудники смогут пообедать.

6

Обеспечить кратность воздухообмена

В помещении должен быть скоректированный воздухообмен. Специалисты советуют пользоваться приточновытяжной системой вентиляции (если есть такая возможность). Проветривать помещение нужно 4-5 раз в день по 15 минут.

Кстати, в местах, где будет проходить общереспубликанское тестирование (ОРТ), следует установить дополнительные приборы по очистке воздуха.

7

Запретить работать людям из группы риска

Сотрудникам старше 60 лет, беременным, онкобольным, пациентам после трансплантации, с хроническими заболеваниями органов дыхания нужно запретить выходить на рабочие места пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Временные санитарные правила обязательно должны соблюдать все физические и юридические лица, которые работают в сфере производства, предоставления услуг, в том числе питания, торговли, других видов разрешенной экономической деятельности в условиях чрезвычайного положения.

Нормы действуют до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154567/
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