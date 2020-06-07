Санитарные нормы и бизнес. Как правильно соблюдать правила и не получать штрафы

В Бишкеке ежедневно проходят рейды по кафе, торговым центрам, магазинам по проверке соблюдения санитарных требований против распространения коронавирусной инфекции.
Как показывает практика, почти все субъекты предпринимательства игнорируют предписания Минздрава в той или иной степени. Некоторые владельцы торговых точек и кафе возмущены действиями городских властей: вместо поддержки малого и среднего бизнеса чинят препятствия и выписывают драконовские штрафы. Сотрудники же санэпидстанции утверждают, если соблюдать нормы, то наказаний и предупреждений не будет.
24.kg решило напомнить, как правильно дезинфицировать офисы, рестораны и другие общественные места, чтобы избежать штрафов и сократить риски распространения COVID-19.
Организовать «входной фильтр»
Руководители всех промышленных объектов должны выделить сотрудника, который будет измерять температуру персоналу заведения бесконтактным термометром или контактным способом. Если в организации есть медицинские пункты, там советуют организовать ежедневный медосмотр.
С утра у каждого сотрудника должны интересоваться о его самочувствии, спрашивать есть ли симптомы ОРВИ у его родственников — все это записывать в специальный журнал. Если у кого-то заметили повышенную температуру, нужно незамедлительно отправить сотрудника домой.
Вход посетителей — строго при наличии масок или респираторов.
Проводить регулярную влажную уборку
В каждом предприятии должен быть достаточный запас антисептиков, масок и дезинфицирующих средств, как минимум на пять дней.
Ежедневная влажная уборка в помещении — тоже обязательный пункт. Следует также протирать дверные ручки, поручни столов, спинки стульев, выключатели, оргтехнику, телефоны, раковины для мытья рук, сливные бачки.
Соблюдать правила личной гигиены
Администрациям заведений и предприятий надлежит при входе установить санитайзеры, вывесить инструкцию о правилах мытья рук.
Раздать всем сотрудникам средства личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики).
Использовать одноразовые маски
Носить маску нужно правильно. Она должна аккуратно закрывать нос и рот, прикасаться к ней нельзя. После снятия нужно тщательно вымыть руки.
Если маска станет влажной или грязной, нужно надеть другую — чистую и сухую. Использовать ее повторно нельзя.
Утилизируйте маску в отдельном герметично закрытом пакете.
Соблюдать дистанцию
Между сотрудникам предприятий, как и между посетителями, дистанция должна быть 1,5-2 метра. Руководителям следует составить обеденный график в столовой и не впускать в здание людей, которые там не работают.
Если столовой в помещении нет, нужно выделить отдельную комнату, где сотрудники смогут пообедать.
Обеспечить кратность воздухообмена
В помещении должен быть скоректированный воздухообмен. Специалисты советуют пользоваться приточновытяжной системой вентиляции (если есть такая возможность). Проветривать помещение нужно 4-5 раз в день по 15 минут.
Кстати, в местах, где будет проходить общереспубликанское тестирование (ОРТ), следует установить дополнительные приборы по очистке воздуха.
Запретить работать людям из группы риска
Сотрудникам старше 60 лет, беременным, онкобольным, пациентам после трансплантации, с хроническими заболеваниями органов дыхания нужно запретить выходить на рабочие места пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.
Временные санитарные правила обязательно должны соблюдать все физические и юридические лица, которые работают в сфере производства, предоставления услуг, в том числе питания, торговли, других видов разрешенной экономической деятельности в условиях чрезвычайного положения.
Нормы действуют до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.