Из детской онкологии выписали выздоровевших после заражения COVID-19

Из детского отделения Национального центра онкологии и гематологии выписали двоих детей и троих родителей после заражения COVID-19. Об этом 24.kg сообщил его директор Эрнис Тилеков.

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По его словам, повторные ПЦР-анализы у пациентов, ухаживающих за ними родителей и медиков отрицательные.

«Выписали 17 человек. Отрицательные анализы получили и у контактных лиц, которые находятся у нас в обсервации. Но многие пациенты остаются в отделении, так как продолжают лечение по основному заболеванию», — отметил Эрнис Тилеков.

Напомним, что всего в детском отделении коронавирус подтвержден у девяти детей, трех родителей и шести медицинских работников.