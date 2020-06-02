17-я жертва коронавируса: у женщины были сопутствующие хронические заболевания

У скончавшейся от коронавируса 79-летней женщины были сопутствующие заболевания. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пациентка поступила в одно из отделений Нарынской областной больницы 13 мая с ишемическим инсультом. У нее были хронические заболевания, в том числе гипертония и сахарный диабет. 29 мая у больной диагностировали COVID-19. В тяжелом состоянии она была переведена в реанимацию. 30 мая состояние здоровья пациентки резко ухудшилось, ее подключили к ИВЛ. Но болезнь прогрессировала и 1 июня женщина скончалась.

Таким образом, число зараженных COVID-19 составило 1 тысячу 845 человек. Выздоровели 1 тысяча 219. Летальных исходов — 17.