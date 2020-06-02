Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,2 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 214. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 166 тысяч 978 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 811 тысяч 357), Бразилии (526 тысяч 447), России (414 тысяч 328), Великобритании (277 тысяч 736), Испании (239 тысяч 638), Италии (233 тысячи 197) и Индии (198 тысяч 370).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 2,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 54 тысячи 679 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 845 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 11 тысяч 308, Узбекистане — 3 тысячи 702, Таджикистане — 4 тысячи 13.