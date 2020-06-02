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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,2 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 214. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 166 тысяч 978 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 811 тысяч 357), Бразилии (526 тысяч 447), России (414 тысяч 328), Великобритании (277 тысяч 736), Испании (239 тысяч 638), Италии (233 тысячи 197) и Индии (198 тысяч 370).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 2,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 54 тысячи 679 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 375 тысяч 554 человека. За сутки число смертей выросло на 3 тысячи 517. В США скончались 105 тысяч 165 человек, Великобритании — 39 тысяч 127, Италии — 33 тысячи 475, Бразилии — 29 тысяч 937, Франции — 28 тысяч 836.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 845 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 11 тысяч 308, Узбекистане — 3 тысячи 702, Таджикистане — 4 тысячи 13.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154486/
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