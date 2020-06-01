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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали 447 предпринимателей

В Бишкеке мобильные группы проводят рейды по субъектам предпринимательства на предмет соблюдения ими санитарных норм и правил. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, в состав групп входят представители районных администраций, санитарно-экологической инспекции мэрии, столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Особое внимание уделяется рынкам, торговым центрам, общественному транспорту и местам массового скопления людей.

«Всего мобильными группами с 14 мая обследовано 4 тысячи 528 объектов, выписано 447 протоколов о нарушениях на сумму 983 тысячи 500 сомов», — отметил он.

Азиз Алымкулов подчеркнул, что мэрия не ставит в качестве приоритета повсеместное наложение штрафов на субъекты предпринимательства. «Наша задача — предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Бишкека», — подчеркнул он.

Вице-мэр добавил, что некоторые предприниматели, чья деятельность не входит в перечень видов разрешенной экономической деятельности, пытались возобновить свою работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154420/
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