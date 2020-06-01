В Бишкеке продолжается митинг против Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке около Первомайского районного суда продолжается митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Кроме того, у входа в здание суда собрались сторонники экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Они требуют свободы для всех политических заключенных.

Отметим, сегодня суд продолжил рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Ранее судья Марат Сыдыков удалил до вынесения приговора бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Адвокаты заявили отвод председательствующему.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.