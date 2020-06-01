Инцидент на границе. В больницу поступили 25 кыргызстанцев, двое в реанимации

Двое кыргызстанцев, пострадавших в результате инцидента на границе с анклавом Сох, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, всего в Центр общеврачебной практики Айдаркена поступили 25 пострадавших.

«Четверо из них с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести. Все получают необходимое лечение», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что еще 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.