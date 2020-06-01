Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 106 тысяч 771. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 166 тысяч 978 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 790 тысяч 172), Бразилии (514 тысяч 849), России (405 тысяч 843), Великобритании (276 тысяч 156), Испании (239 тысяч 479), Италии (232 тысячи 997) и Индии (190 тысяч 609).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 540 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 817 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 858, Узбекистане — 3 тысячи 623, Таджикистане — 3 тысячи 930.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.