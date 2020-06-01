Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 106 тысяч 771. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 166 тысяч 978 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 790 тысяч 172), Бразилии (514 тысяч 849), России (405 тысяч 843), Великобритании (276 тысяч 156), Испании (239 тысяч 479), Италии (232 тысячи 997) и Индии (190 тысяч 609).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 540 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 372 тысячи 37 человек. За сутки число смертей выросло на 2 тысячи 881. В США скончались 104 тысячи 383 человека, Великобритании — 38 тысяч 571, Италии — 33 тысячи 415, Бразилии — 29 тысяч 314, Франции — 28 тысяч 805.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 817 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 858, Узбекистане — 3 тысячи 623, Таджикистане — 3 тысячи 930.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.