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Общество

В Кыргызстане грузовикам запретят ездить днем в жару

Министерство транспорта и дорог и Министерство внутренних дел подписали совместный приказ о временном ограничении движения грузовых автомашин по дорогам общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Уточняется, что ограничения вводятся с 1 июня по 1 сентября 2020 года. Большегрузным авто будет запрещено передвигаться с 10.00 до 20.00 при достижении высокой дневной температуры воздуха.

В приказе указано, что запрет коснется большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной общей массой 18 тонн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154257/
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