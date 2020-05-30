В Кыргызстане грузовикам запретят ездить днем в жару

Министерство транспорта и дорог и Министерство внутренних дел подписали совместный приказ о временном ограничении движения грузовых автомашин по дорогам общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Уточняется, что ограничения вводятся с 1 июня по 1 сентября 2020 года. Большегрузным авто будет запрещено передвигаться с 10.00 до 20.00 при достижении высокой дневной температуры воздуха.

В приказе указано, что запрет коснется большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной общей массой 18 тонн.