Алмаз Арапов о своем пути успеха от Баткена до мировых компаний

Алмаз Арапов успевает работать и жить в двух странах. В Германии он работает в сфере IT. Трудился в таких ведущих немецких компаниях, как SAP SE и Oxando GmbH.

SAP — вторая крупнейшая IT-компания в мире после Microsoft.

Фото Алмаза Арапова

В Кыргызстане Алмаз Арапов обосновал академию, чтобы помочь молодому поколению обучиться в лучших вузах мира. Сам он учился и жил в Турции, Японии, Америке и Германии.

О своем пути успеха от Баткена до мировых компаний он рассказал 24.kg.

— Расскажите о своей работе в Германии — какие условия, заработная плата?

— Я живу с семьей в Маннхайме. Работал консультантом в SAP SE и Oxando GmbH. Мои обязанности заключались в изучении нужд, спроса сферы бизнеса в информационных технологиях для улучшения их деятельности. Мы предлагаем компаниям соответствующие программы, после их согласия наши айтишники разрабатывают.

Если говорить о требовании к консультанту, то в первую очередь необходимо качественное образование в сфере бизнеса, затем знание новых технологий и программирования. Кроме этого, понадобятся навыки анализа и работы с кадрами.

Заработная плата зависит от уровня образования и опыта работы. В среднем от 50 тысяч до 80 тысяч евро в год.

— До Германии вы жили в Турции, Японии, США. С чем связаны переезды из одного государства в другое?

— Я уехал из Кыргызстана еще в 2000-м, окончив школу в Баткенской области. Поступил на юридический факультет университета Гази в Анкаре. В студенческие годы получал стипендию от японского фонда. Окончив университет, решил попробовать силы в Японии. Там занялся бизнесом, экспортировал автомобили в страны СНГ.

Затем решил продолжить обучение и поступил в США по направлению «международный бизнес». В Америке пять лет проработал в юридическом департаменте по выдаче виз. Затем желание развиваться привело в Германию, поступил в магистратуру Business School. Окончив, начал работать в сфере IT.

— Как вы адаптируетесь к жизни за границей?

— Для адаптации в каждом государстве необходимо хотя бы полгода, пока привыкнешь к климату, культуре, системе.

Мне было трудно в Японии, особенно влиться в работу. Например, у них есть такое понятие — zangyou, что означает «сверхурочный труд». Если официально рабочий день длится 8 часов, то ты для компании должен бесплатно проработать еще 3-4 часа. После 18.00 не можешь уйти домой, так как все твои коллеги сидят на работе. Из солидарности с ними тоже остаешься.

Для японцев работа выше, чем семья. По их менталитету, если у фирмы дела идут хорошо, значит, у меня есть работа, я получаю заработную плату, соответственно, могу прокормить семью. Поэтому мне тоже приходилось работать днем и ночью.

Было очень трудно и из-за еды. Как известно, японцы не едят хлеб и мясо. Вначале я резко похудел.

За последние 20 лет, проживая в разных странах, уже легче переносим переезды. Например, в Германии живу с семьей, особых трудностей не испытали.

— А что изменилось у вас за эти годы: в поведении, взглядах?

— Конечно, каждое государство вносит изменения в поведение, взгляды, даже во внешность. Окружающая среда имеет большое влияние. В Японии и Германии полностью поменялись мои взгляды на мир, людей: как мы должны использовать свое время, относиться друг к другу, добиваться целей и развиваться.

Фото Алмаза Арапова

— В Бишкеке в вашей академии образования помогаете желающим поступить в заграничные вузы. Достаточно ли знаний школьного образования в КР, чтобы стать студентом университетов развитых стран?

— В нашей академии мы помогаем не только поступить в университеты, но и обучаем английскому языку, учим правильно ставить приоритеты, цели и составлять планы на будущее. У нас есть собственная программа саморазвития.

Со школьным образованием в Кыргызстане можно поступить в зарубежные вузы, но трудновато, потому что требуются хорошее знание английского и широкое мировоззрение. Однако наши ребята целеустремленные. Половина наших студентов, которые сейчас учатся в лучших вузах мира, окончила государственные школы. Особо отметил бы выпускников из регионов.

— Но тем не менее много критики нашей системы образования, и молодые родители больше склоняются к новым методам обучения...

— Да, по личному мнению, система образования нуждается в реформе. Пора уже избавиться от советской методики.

Приведу один пример. В прошлом году мы отправили в Германию студента факультета инженерии первого курса КГТУ. По его словам, будущие инженеры изучают такие предметы, как «Манасоведение» и «Физкультура». Почти во всех университетах страны такая картина — в год проходят 20-30 предметов, но многие из них не имеют отношения к будущей профессии.

Наши вузы должны работать в тесном сотрудничестве с компаниями. Например, в Японии предприятия выделяют гранты студентам для их разработок и исследований.

Кроме этого, нашим вузам необходимо внедрить новые технологии.

— Какие у вас планы на будущее?

— В будущем, используя свои знания, навыки, полученные в США, Японии и Германии, хочу открыть в Кыргызстане школы по мировым стандартам. В них будут преподавать, кроме родного языка, литературы и истории, английский, математику, информатику, программирование, робототехнику. Основной упор на мышление, анализирование и саморазвитие ученика.

Фото Алмаза Арапова

— Чего вам не хватает за границей?

— С возрастом больше стало тянуть в Кыргызстан. Скучаю по родителям, воздуху, вершинам гор и национальной кухне.