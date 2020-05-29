В Бишкеке оштрафовали четыре кафе за несоблюдение предписаний Минздрава

В Бишкеке оштрафовали четыре кафе за нарушение физической дистанции между посетителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте по теме В Бишкеке оштрафовали владельцев кофейни Pierre Coffee и кафе Istanbul

По ее данным, в список нарушителей попали кафе «Уста», «Омар Хайям», «Сырный» и «Дордой-8» на рынке «Дордой».

Во всех заведениях количество посадочных мест превышало 50. Не соблюдалась также дистанция между посетителями и столами в 1,5-2 метра.

Инспекторы составили протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владельцы кофейни и кафе теперь обязаны оплатить штрафы.

На 28 мая санпатруль составил 62 протокола на 256 тысяч сомов.