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Общество

Омбудсмен Токон Мамытов побеседовал с заключенными в СИЗО ГКНБ

Омбудсмен Токон Мамытов посетил СИЗО ГКНБ и побеседовал с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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По ее данным, он встретился с Каныбеком Осмоналиевым, Дуйшенбеком Зилалиевым, Албеком Ибраимовым, Алмазбеком Атамбаевым, Айбеком Калиевым, Сардором Абдрахмановым и Бектурсуном Айталиевым.

«Каныбек Осмоналиев пожаловался на состояние  здоровья и показал подтверждающую медицинскую справку, выданную госучреждением «Клиническая больница управделами президента и правительства». Алмазбек Атамбаев сообщил о перепадах и резких скачках артериального давления», — отметили в пресс-службе.

Заключенные высказали претензии к некоторым судьям и руководителям правоохранительных органов в связи с якобы допущенными ими неправомерными действиями. «Все озвученные жалобы и обращения тщательно проанализируют сотрудники института омбудсмена и подготовят соответствующие письменные обращения в судебные инстанции и государственные органы», — заключили в институте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153914/
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