Выдача пропусков при режиме ЧП. За советника мэра Бишкека заступились волонтеры

Когда во время режима ЧП перед волонтерам встала проблема с пересечением блокпостов, к ним на помощь пришла только советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова. Об этом 24.kg сообщил председатель «Центра инициативной молодежи» Аскар Алмаз уулу.

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Он добавил, что и с бесплатным транспортом для перевозки медиков первой оказала поддержку представитель мэра.

«Если бы не Гуля Алмамбетова, то недовольство медиков могло бы вылиться в хаос. Чтобы вы понимали, за время режима ЧП в общей сложности наша волонтерская группа предоставила транспорт четырем роддомам, Национальному центру онкологии, десяти центрам семейной медицины, БНИЦТиО, Городской клинической больнице № 1, Центру дерматологии и Национальному госпиталю», — отметил Аскар Алмаз уулу.

Напомним, что МВД попросило отчитаться советника мэра Бишкека на общественных началах Гулю Алмамбетову за пропуска, которые она помогла получить коммунальным службам и волонтерам во время действия режима чрезвычайного положения. Правоохранительные органы почему-то не спешат назначать проверку выдачи пропусков комендатурой города многочисленным владельцам дорогих иномарок.