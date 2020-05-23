Жительница Москвы рассказала, что происходит возле посольства КР в РФ

Ежедневно у посольства Кыргызстана в России скапливается очередь из мигрантов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Ольга Тимофеева.

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По ее словам, раз в неделю из Москвы улетает чартерный рейс. На него берут только беременных на сроке от пяти до восьми месяцев, и женщин с детьми. Просят справку и снимок УЗИ.

«Люди возмущаются: а если срок беременности меньше пяти месяцев, то помощи не будет? Многие потеряли работу, жилье, кого-то обманули, почти всем некуда идти», — говорит она.

Накануне к диппредставительству пришел парень, который получил травму на стройке, он просит, чтобы ему помогли вернуться домой.

«Он получил травмы спины и тазобедренного сустава на стройке в этом месяце. Стройка была у частников, так что обязательств ни у кого не было. После больницы он не мог оставаться там, где жил раньше, и снял койко-место по объявлению. Парень стесняется просить помощи у земляков. К посольству его привез друг брата, чтобы увидели человека, в каком он состоянии. Я подозреваю, что ему совсем нельзя ходить, особенно в таком виде. Ближайший рейс в Бишкек вылетает в воскресенье, но на него он не попадет, несмотря на то, что у него есть билет», — рассказывает Ольга Тимофеева.

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