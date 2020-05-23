В Нарынской области две женщины заразили коронавирусом 18 человек

В Ак-Талинском районе Нарынской области две женщины заразили коронавирусом 18 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, женщины выписались из областного роддома.

«Они поехали в Ак-Талинский район и контактировали с родственниками. В результате у 11 человек подтвердился коронавирус, а потом еще несколько случаев. Позже стало известно, что заражены 18 местных жителей. Правоохранительные органы составили списки контактных лиц и проводят расследование», — сказал чиновник.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 949.