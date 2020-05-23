Активисты объединились в штаб и предложили властям возвращать мигрантов поездами

В Кыргызстане создали штаб «Национального спасения», который будет помогать государству транспортировать кыргызских мигрантов из-за рубежа. Об этом 24.kg сообщил председатель «Центра инициативной молодежи» Аскар Алмаз уулу.

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По его словам, в штаб вошли пять политических партий и около 30 общественных организаций.

«Мы представили чиновникам определенный план организации санитарных поездов, чтобы перевезти в страну наибольшее число мигрантов за один раз. Один состав поезда может вместить в себя более 1,5 тысячи человек. Во-первых, это дешево, во-вторых, можно обратным рейсом вернуть граждан России, которые не могут выехать к себе на родину. Для начала мы предложили перевезти женщин и детей. Недавно Казахстан дал добро на открытие зеленых коридоров, если Министерство иностранных дел даст такое поручение», — сказал он.

Однако, по словам Аскара Алмаз уулу, в правительстве Кыргызстана сказали, что этот вопрос требует тщательной проработки и продуманных действий.