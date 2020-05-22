В Кыргызстане пройдет первый онлайн-саммит детей

ЮНИСЕФ вместе с правительством и партнерами организует первый онлайн-саммит детей Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.⁣⠀

По его данным, 1 июня дети и подростки со всей страны встретятся в режиме онлайн. В ходе саммита будут обсуждаться три ключевых вопроса: ⁣⁣⠀

Чему нас научил коронавирус: позитивное влияние карантина и как дети и подростки будут относиться друг к другу, ценить работу учителей, врачей и других лиц⁣⁣.⠀

Детям необходимо жить в безопасной среде: что значит насилие, как это предотвратить и что должно быть сделано, чтобы покончить с ним в Кыргызстане.

#ВместеСНей: основные проблемы, касающиеся девочек, гендерное насилие и детские браки.⁣⁣⠀

⁣⁣В штабе предлагают желающим высказать мнение по этим вопросам размещением в социальных сетях видеообращения (максимум 1 минута) или фотографии предмета изобразительного искусства (рисунок, мини-скульптура на ту или иную тему). Надо отметить @unicefkg⁣⁣.

«Каждое видео и фотография будут отсмотрены. Лучше работы будут отобраны для презентации во время онлайн-саммита», — добавили в штабе.