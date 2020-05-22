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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане внедрена онлайн-база для регистрации пациентов с COVID-19

В Кыргызстане внедрена информационная система для регистрации пациентов с COVID-19 в больницах во всех регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что вопрос ее разработки поднят в первые дни вспышки коронавирусной инфекции на юге Кыргызстана. «Оперативно была создана рабочая группа из IT-специалистов Центра электронного здравоохранения Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Инициативу поддержал кыргызско-германский проект по содействию перинатальному здравоохранению, реализуемого GIZ по поручению правительства Германии», — отметили в ведомстве.

Онлайн-платформа позволила автоматизировать ряд процессов, в частности, заполнение различных учетных и отчетных форм. «Теперь областные координаторы и Министерство здравоохранения больше не требуют от стационаров отправки отчетов по электронной почте. Все данные доступны онлайн, включая запись даты приема и выписки пациента, динамики клинических изменений, данных лабораторных исследований, а также идентификационной информации каждого пациента», — добавили в ведомстве.

Сегодня более 30 стационаров республики, в которых оказывается помощь пациентам с COVID-19, применяют платформу. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153503/
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