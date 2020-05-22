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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК вновь требует перепроверить списки избирателей в Оше, Караколе, Балыкчи

В ЦИК заявляют о нарушениях и требуют перепроверить списки избирателей в городах Оше, Караколе, Балыкчи и Токмаке. Причину 24.kg объяснили в комиссии.

По словам члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, согласно данным, полученным от Генпрокуратуры, в Оше по отдельным адресам зарегистрированы 4 тысячи 600 граждан, ранее прибывших из других районов. Аналогичная ситуация в Караколе и Балыкчи. Установлено, что в этих городах с нарушениями получили прописку 2 тысячи 599 жителей пригородных сел. Еще 166 студентов прописаны в общежитии Иссык-Кульского государственного университета. В Токмаке 160 человек, не снятых с воинского учета по прежнему месту жительства, получили городскую прописку.

В ГП КР уточнили: досудебное производство по выявленным фактам продолжается. Однако, как ранее сообщало 24.kg, чиновники департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС отделались выговорами и замечаниями о служебном несоответствии.

«Все эти люди, которых незаконно прописали, успели поменять паспорта, они будут участвовать в местных выборах. А заявления ЦИК, что их не включат в списки избирателей, просто политика. Поэтому мы и говорим, что предвыборную кампанию нельзя запускать с того этапа, на котором она была приостановлена. Были допущены серьезные нарушения», — сказала Атыр Абдрахматова.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.

По предварительным данным, выборный процесс продолжится после 25 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153488/
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