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Общество

Члена СДПК Доктурбая Тологонова увезли в УВД Иссык-Атинского района

Сегодня члена СДПК Доктурбая Тологонова увезли в УВД Иссык-Атинского района. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, от Доктурбая Тологонова требуют объяснительную относительно митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова. «Интересуются, будет ли он принимать участие в митинге и имеет ли отношение к его организации. Но это абсурд. Требуем от правоохранительных органов прекратить давление на наших партийцев. Партия СДПК и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева не имеют никакого отношения к предстоящему митингу», — возмутилась Кундуз Жолдубаева.

Пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева рассказала 24.kg, что эта информация не соответствует действительности. «Я уверяю вас, информация насчет митинга не соответствует действительности. Сейчас все лица доставляются в органы внутренних дел для профилактических бесед», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145126/
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