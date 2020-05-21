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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абадской области запретили праздновать День защиты детей и Орозо айт

В Джалал-Абадской области в День защиты детей, 1 июня, строго запретили торжественные мероприятия. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства в регионе Нурболот Мирзахмедов.

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По его словам, не будут работать игровые площадки и парки. Детям с ограниченными возможностями здоровья организуют представления и конкурсы в онлайн-режиме.

«Также по всей области запрещено массовое празднование Орозо айта, резать скот и собираться большим количеством людей. Все соответствующие указания дали айыл окмоту и местным властям. Эти меры приняли для обеспечения здоровья граждан», — сказал чиновник.

Нурболот Мирзахмедов подчеркнул, что в области установили 12 блокпостов. Сотрудники Санэпиднадзора каждый день проверяют предприятия и организации, чья деятельность возобновлена, на исполнение санитарных требований. В результате рейдов оштрафовали 29 субъектов предпринимательства, которые не выполняли санитарные нормы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153450/
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