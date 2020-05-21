За нарушение благоустройства столицы составили протоколы на 3,5 миллиона сомов

В Бишкеке за нарушение правил благоустройства столицы составили 367 протоколов. Об этом сообщил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.

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По его словам, санитарно-экологическая инспекция контролирует соблюдение требований правил благоустройства Бишкека и соответствующих муниципальных служб, а именно выброс и сжигание бытового, производственного мусора в неустановленных местах, своевременную уборку и вывоз твердых бытовых отходов, упорядочение в обращении со строительными отходами и инертными материалами.

С 1 января по 21 мая 2020 года составлили 367 протоколов на общую сумму 3 миллиона 500 тысяч сомов.