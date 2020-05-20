В городе Ош за нарушения санитарных норм оштрафовали 64 предприятия

В Оше оштрафовали 64 объекта экономической деятельности на 130 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

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По ее данным, в Оше контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на объектах экономической сферы осуществляют две рабочие группы специалистов профильных предприятий. На сегодня проверили 1 тысячу 31 объект.

«Для работы общественного транспорта разработали временные санитарно-эпидемиологические правила: постоянная дезинфекция салона, установка санитайзеров и посадка пассажиров только в шахматном порядке. Функционирование автобусов, троллейбусов и микроавтобусов при нарушении санитарных требований придется приостановить. Каждый микроавтобус обязан будет предъявить патент при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров», — отметили в муниципалитете.