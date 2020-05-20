В Бишкеке оштрафовали хозяина кофейни Vanilla: нарушил карантин

Во время рейда в Бишкеке чиновники обнаружили работающую кофейню Vanilla по улице Исанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, несмотря на пандемию и карантин, на посадочных местах отдыхали посетители, персонал работал в полном составе, санитарные требования не соблюдали. В кофейне нарушили требования штаба работать только на вынос.

В муниципалитете отметили, что заведение сразу закрыли, составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владелец кофейни теперь обязан оплатить штраф.

Санитарные рейды продолжаются.