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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке оштрафовали хозяина кофейни Vanilla: нарушил карантин

Во время рейда в Бишкеке чиновники обнаружили работающую кофейню Vanilla по улице Исанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, несмотря на пандемию и карантин, на посадочных местах отдыхали посетители, персонал работал в полном составе, санитарные требования не соблюдали. В кофейне нарушили требования штаба работать только на вынос.

В муниципалитете отметили, что заведение сразу закрыли, составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владелец кофейни теперь обязан оплатить штраф.

Санитарные рейды продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153379/
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