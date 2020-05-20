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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Эксперты и свидетели продолжают игнорировать заседания

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

По словам адвоката бывших градоначальников Сергея Слесарева, на заседание не явились эксперты Государственной судебно-экспертной службы и некоторые свидетели по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Он добавил, что ранее суд выносил требование об их явке.

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«Мы не смогли допросить их и во время разбирательства в первой инстанции. Они давали заключение по строительству учебного заведения. Частично допросили только Сагынбекова, но он потом перестал являться в суд и многие участники процесса не смогли задать вопросы. А Молдосанов на тот момент находился в больнице. Вторая инстанция выдает уже третье требование, однако свидетели так и не являются. Мы просили председательствующего направить письмо руководству ГСЭС о том, что в соответствии с законом эксперты обязаны выполнить требование суда», — отметил юрист.

Кроме того, по его словам, были направлены повестки на вызов двух свидетелей — директора китайской компании TBEA в Кыргызстане Мусажана Макелека и бывшего советника TBEA Арлана Осмонжанова. Они также не явились.

«В ходе заседания был допрошен бывший заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков. Он показал, что деньги, выделенные ТВЕА на строительство школы, не поступали в бюджет и не имели отношения к кредитному соглашению по модернизации ТЭЦ. Он опроверг обвинение в этой части», — сказал Сергей Слесарев.

Он заметил: экс-мэр Кубанычбек Кулматов заявил, что готов ответить на все вопросы, если суд объективно подойдет к ситуации и потребует явки экспертов и свидетелей по этому уголовному делу.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153364/
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