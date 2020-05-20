Заявку нуждающейся одобрили, но не помогли. Пояснения чиновников

Жительница села Федоровка Чуйской области получила гуманитарную помощь от государства в виде мешка муки. Об этом 24.kg сообщили в управлении социального развития Жайыльского района.

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Ранее женщина рассказала журналистам, что подавала электронную заявку в начале апреля и ее одобрили, но помощи нет по сей день.

По данным управления, у жительницы Федоровки шесть детей, на каждого из них она получает пособие ежемесячно. Общая сумма составляет 4 тысячи 860 сомов.

«Также к Дню матери ей выделили 1 тысячу сомов. Эта семья стоит в очереди на дополнительную гуманитарную поддержку», — проинформировали редакцию.

Напомним, жительница села Федоровка писала 24.kg, что чиновники не отреагировали на ее заявку об оказании гуманитарной помощи. В местном айыл окмоту обещали разобраться.