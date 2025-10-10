16:04
Кабмин ввел новое пособие «Бала Береке» для многодетных матерей высокогорья

Кабинет министров утвердил порядок выплаты нового пособия «Бала Береке» для многодетных матерей, проживающих в высокогорных и труднодоступных районах страны. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, право на единовременную выплату получат женщины, начиная с рождения четвертого и каждого последующего ребенка. 

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, что размер выплаты зависит от последовательности рождения ребенка:

* 4-й ребенок – 100 тысяч сомов;
* 5-й ребенок – 600 тысяч сомов;
* 6-й ребенок – 800 тысяч сомов;
* 7-й ребенок – 1 миллион сомов;
* 8-й ребенок – 1,2 миллиона сомов;
* 9-й ребенок – 1,5 миллиона сомов;
* 10-й и последующие – 2 миллиона сомов.

Получить выплату можно после достижения ребенком одного года. Право на выплату имеют многодетные матери, постоянно проживающие в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зон не менее двух лет на момент подачи заявления. При подаче учитываются предыдущие умершие дети при наличии свидетельств о рождении.

Выплата не назначается при предоставлении недостоверных документов, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если мать не является гражданкой КР без статуса кайрылмана, а также в случаях смерти ребенка до года, лишения родительских прав матери, отбывания наказания, нахождения в лечебных или воспитательных учреждениях.

Срок подачи заявления не превышает шести месяцев со дня возникновения права на выплату. Если этот срок совпадает с действием чрезвычайной ситуации, он продлевается на 30 календарных дней после ее отмены.

Для назначения выплаты необходимо предоставить: паспорт матери или удостоверение кайрылмана, свидетельства о рождении всех детей, справку о рождении при двойне или более детей, подтверждение регистрации и постоянного проживания в высокогорной или труднодоступной зоне, а также банковские реквизиты для перевода средств.

Отмечается, что «Бала Береке» вводится как дополнительная мера к пособию «Суйунчу», выплачиваемому при рождении ребенка. Средства на выплаты будут выделяться из республиканского бюджета.

В постановлении подчеркивается, что цель инициативы — поддержка семей, проживающих в сложных условиях, стимулирование рождаемости и создание благоприятных условий для демографического роста.

Постановление вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346688/
просмотров: 242
