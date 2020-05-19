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Общество

Аким Токтогула объяснил, почему брата депутата парламента не изолировали

Брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова Айбек Тотонов по приезде в Токтогульский район успел посетить несколько мест. Об этом 24.kg сообщил аким района Таалайбек Жайылов.

По его словам, установлены все контакты, все люди взяты на карантин.

«Айбек Тотонов два дня назад приехал из России через Таласскую область. По некоторым данным, он пересек границу через пост «Чон-Капка». К нам не поступила информация о его приезде из-за границы. Если бы знали, то приняли бы все меры. Поэтому он не был на домашнем карантине. Ходил свободно. Накануне, получив результаты его анализов, начали искать и сразу доставили в больницу», — сказал Таалайбек Жайылов.

Он отметил, что это первый случай заражения коронавирусом в районе.

Ранее появилась информация, что один из водителей большегрузных авто, прибывший из России 16 мая, проигнорировал санитарные нормы и отправился к себе на малую родину, в Джалал-Абадскую область. Как выяснилось, это брат депутата Нурбека Тотонова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153280/
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