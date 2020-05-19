В Чуйской области 300 человек находятся на обсервации

В Чуйской области на обсервации находятся 300 человек. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства Алтынбек Намазалиев.

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По его словам, в инфекционном отделении Иссык-Атинской территориальной больницы находятся 5 граждан, в больнице и медресе села Ивановка — 74, в Канте в детском саде «Ручеек» — 18, в военном госпитале села Беш-Кунгей — 85, в военно-учебном центре «ВЧ Ала-Тоо» — 101, в клинике города Каинды — 17.

«Для выявления контактных лиц и ежедневного мониторинга находящихся на домашнем карантине с 26 марта сформировали 30 мобильных бригад, в резерве еще 12. Сотрудники, задействованные в мобильных бригадах, обеспечены средствами индивидуальной защиты и транспортом», — сказал полпред.

Он отметил, что в мобильных группах задействовали 168 человек. В состав одной бригады входят семейный врач ЦСМ, врач-эпидемиолог СЭС, водитель, лаборант и медсестра на замену. Сейчас работает 141 человек, в резерве — 27.

На 19 мая общее число случаев в Кыргызстане — 1 тысяча 243 человека. Большая часть из них выздоровела.