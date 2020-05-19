В Кыргызстане еще два медработника заразились COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом инфицированы еще два медицинских работника. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в то же время из стационаров страны выписали семь медработников с раннее подтвержденным коронавирусом. «Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 — 257, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 219», — сказал он.

На 19 мая 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 243 случая заражения COVID-19. Большинство людей выздоровели.