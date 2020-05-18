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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бунт в обсервации на бывшей авиабазе: началась выписка на домашний карантин

Находящихся в обсервации на бывшей американской авиабазе начали выписывать на домашний карантин. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Мы два раза всех проверили. Всех зараженных выявили и госпитализировали. Остальных выписываем на домашний карантин», — отметил он.

Напомним, сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на территории бывшей американской базы, взбунтовались из-за дезинформации.

«Среди них распространилась информация о том, что инфицированных, ранее госпитализированных в больницу, выписывают на домашний карантин», — сказал он.

7 мая из Соль-Илецка на родину вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153144/
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