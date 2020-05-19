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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 мая облачно, в первой половине дня дожди. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 14 часов 47 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.27. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 10, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);
  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 29/1;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), улицы Киевская, 89, Уметалиева, 14;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-7 — Чуй-15), «Ак-Орго» (отрезки улиц Саманчынын Жолу, Сарынжы Бекей, Алтын Бакан), «Киргизия-1» (улицы Центральная, Самойленко, Мостовая, Гаражная);
  • 10.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо»;
  • 10.00-17.00 — улицы Малиновая, Федорова, переулок Мирный;
  • 10.00-12.00 — улицы Орозбекова, Малиновая, Тельмана;
  • 12.00-14.00 — улицы Осмонкула, Московская, Гоголя, 9, 11, Суюмбаева, 10/1;
  • 13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 11, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Керегеташ).

У кого намечается той

Абдимуктар Маматов

Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Шаршенбек Абдыкеримов

Родился 19 мая 1970 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.

После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

из интернета
Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;

1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года во Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры КР (1990).

Являлся одним из ведущих пианистов-исполнителей республики, первым исполнителем многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений кыргызских авторов.

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве.

Михаил Бурштин смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метроритма, инструментовки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153134/
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