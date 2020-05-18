В суде по делу кой-ташских событий обвиняемым продлили меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о событиях в селе Кой-Таш.

На заседание не доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он отказался явиться. В суд поступило заявление о проведении судебного заседания без его участия в связи с плохим самочувствием.

«На процесс также не явились адвокаты обвиняемого Мээрбека Мискенбаева. Суд продлил сроки разбирательства и меру пресечения в отношении обвиняемых на два месяца. Заседание отложено на 25 мая», — сообщили в суде.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, заседания по этим двум делам регулярно назначают и проводят.