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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В бишкекском ИВС большое скопление задержанных и есть угроза заражения COVID-19

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток намерены еще раз посетить бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в НЦПП.

По его данным, поступил сигнал от одного из заключенных об отказе в оказании медицинской помощи. «Кроме того, мы встретимся с главой ГСИН Мелисом Турганбаевым. Нам непонятна ситуация с цифрами. Минздрав сообщает о зараженных медиках в следственном изоляторе и ИК № 27, однако Госслужба исполнения наказаний эти сведения опровергает», — подчеркнули в правозащитной организации.

В НЦПП также отметили, что при посещении выявлены нарушения в ИВС ГУВД Бишкека. По информации правозащитников, из-за того, что СИЗО-1 не принимает подследственных, в ИВС наблюдается большая скученность, что может привести к распространению инфекции. Отметим, водворенных в изолятор временного содержания на наличие коронавируса не тестируют. При поступлении измеряют температуру. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153089/
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