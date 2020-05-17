14:53
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество

Посольство России частично возобновляет работу консульского отдела

В связи с отменой режима чрезвычайного положения в Бишкеке и Оше консульский отдел посольства России в Кыргызстане и генеральное консульство в Оше с 25 мая 2020 года частично возобновят прием граждан. Об этом сообщили на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Прием будет идти по предварительной электронной записи и по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов сроком действия 10 лет несовершеннолетним лицам в возрасте до 14 лет.

Без записи можно обратиться по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи свидетельства на возвращение в Россию, регистрации актов гражданского состояния, нотариального заверения документов, консульского учета и выдачи справок.

Вход в здания дипмиссий допускается только при наличии у посетителя медицинской маски.

Посетители обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания. Будет проводиться измерение температуры посетителей бесконтактным термометром. В случае недомогания граждан просят воздержаться от посещения дипмиссии.

«Прием по вопросам оформления гражданства лицам, имеющим одного родителя — гражданина России, постоянно проживающего в РФ, выхода из гражданства, выдачи разрешения на временное проживание в РФ, оформления загранпаспорта сроком действия 5 лет возобновят после восстановления регулярного авиасообщения с Москвой», — подчеркнули в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153029/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Консульские отделы России в Кыргызстане временно не будут принимать граждан
В России иностранцам упростят получение гражданства
Цифра дня. 9,3 тысячи кыргызстанцев стали гражданами России в 2019 году
Не наш герой. Посольство России в Кыргызстане об отношении к Андрею Малахову
Россия упростила получение гражданства для кыргызстанцев
Получить гражданство России станет проще
Американский борец Джефф Монсон получил российское гражданство
Трагедия в Кемерово. Посольство России признательно кыргызстанцам
Трагедия в Кемерово. Кыргызстанцы несут цветы к Посольству России в Бишкеке
В посольстве нет данных о пострадавших кыргызстанцах при взрыве в метро Питера
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
17 мая, воскресенье
14:39
Из-за скандалов спецборт из Москвы в Бишкек вылетел загруженным не полностью Из-за скандалов спецборт из Москвы в Бишкек вылетел заг...
14:32
Посольство России частично возобновляет работу консульского отдела
14:06
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение
14:02
О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
13:58
В городе Ош уволили милиционера, нагрубившего водителю