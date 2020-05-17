Посольство России частично возобновляет работу консульского отдела

В связи с отменой режима чрезвычайного положения в Бишкеке и Оше консульский отдел посольства России в Кыргызстане и генеральное консульство в Оше с 25 мая 2020 года частично возобновят прием граждан. Об этом сообщили на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Прием будет идти по предварительной электронной записи и по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов сроком действия 10 лет несовершеннолетним лицам в возрасте до 14 лет.

Без записи можно обратиться по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи свидетельства на возвращение в Россию, регистрации актов гражданского состояния, нотариального заверения документов, консульского учета и выдачи справок.

Вход в здания дипмиссий допускается только при наличии у посетителя медицинской маски.

Посетители обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания. Будет проводиться измерение температуры посетителей бесконтактным термометром. В случае недомогания граждан просят воздержаться от посещения дипмиссии.

«Прием по вопросам оформления гражданства лицам, имеющим одного родителя — гражданина России, постоянно проживающего в РФ, выхода из гражданства, выдачи разрешения на временное проживание в РФ, оформления загранпаспорта сроком действия 5 лет возобновят после восстановления регулярного авиасообщения с Москвой», — подчеркнули в посольстве.