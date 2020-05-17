Кыргызстанцы отказываются тестироваться на коронавирус из-за прокола пальца

Некоторые отказываются от экспресс-тестирования на коронавирус из-за прокола пальца. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из более 10 тысяч домов, которые охватили подворовым обходом, около 1 тысячи оказались закрытыми, двери не открыли.

«Есть случаи, когда отказываются от проведения экспресс-тестирования на коронавирус, потому что это связано с проколом пальца, взятием анализа крови. Некоторые боятся, не дают обследовать», — сообщил он.

По словам замминистра, проводится разъяснительная работа. Он выразил надежду, что люди поймут необходимость этого мероприятия.

Напомним, накануне вице-мэр Татьяна Кузнецова сообщила, что за время работы бригад по 113 адресам жители отказались сдавать анализы, а 99 квартир и домов были закрыты.