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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке адвоката не впустили в СИЗО без справки об отсутствии коронавируса

В Бишкеке адвоката Бактыбека Жумашева не впустили в СИЗО-1 без справки об отсутствии коронавируса и защитного костюма. Видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

На видео юрист заявляет, что сотрудники следственного изолятора учинили беспредел.

«Сегодня меня не впустили к моему подзащитному по причине отсутствия защитного костюма, бахил, а также справки об отсутствии коронавирусной инфекции. После этого я посетил своего подзащитного, который находится в СИЗО ГКНБ. Там у меня лишь попросили перчатки, маску и санитайзер. По сути оба СИЗО работают по одним и тем же принципам и законам. Так почему же в СИЗО-1 устанавливают какие-то завышенные требования для адвокатов? На месте выяснилось, что им спустили приказ с ГСИН, где и указаны такие требования», — сказал Бактыбек Жумашев.

В пресс-службе ГСИН 24.kg подтвердили, что не впустили адвоката, поскольку он пришел без справки о проведении ПЦР-анализов на коронавирус. В ведомстве считают, что сотрудники СИЗО не нарушили никаких законов.

«Ранее мы через прессу неоднократно уведомляли адвокатов о том, что при посещении закрытых учреждений необходима справка об отсутствии коронавируса. Данная болезнь не находится внутри СИЗО, она приходит извне. Такие меры созданы для здоровья заключенных и сотрудников следственного изолятора», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152999/
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