12:05
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Проводится дезинфекция. Бишкекчан просят не выходить на улицу с 22.00 до 3.00

В Бишкеке ночью с 22.00 до 03.00 проводится дезинфекция, поэтому горожан и гостей столицы просят без крайней необходимости не выходить на улицу в это время. Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-мэр Татьяна Кузнецова.

Она напомнила, что с 11 мая 2020 года на территории столицы введены ограничительные мероприятия (карантин) и утвержден перечень видов разрешенной экономической деятельности во время действия карантина.

«В целях своевременной организации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, локализации и ликвидации эпидемии в мэрии Бишкека создана комиссия по гражданской защите, свою работу продолжает городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия», — добавила Татьяна Кузнецова.

По ее словам, контроль за соблюдением правил карантина возложен на районные администрации, ЦГСЭН, ГУВД. «Они в свою очередь проводят разъяснительную работу и рейдовые мероприятия по соблюдению организациями санитарно-эпидемиологических правил», — сказала вице-мэр.

На территории города временно приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

«В целях обеспечения режима карантина и недопущения распространения коронавируса в столице было принято решение, что передвижение населения будет осуществляться на разрешительной основе», — добавила Татьяна Кузнецова.

Она напомнила, что на въездах в город установлены 16 санитарно-контрольных пунктов. И подчеркнула, что при въездах достаточно предъявления справки с места работы, утвержденной и согласованной в установленном порядке.

«Управлением МЧС, а также городскими службами — санитарно-экологической инспекцией, Бишкекзеленхозом, «Тазалыком», Бишкекводоканалом продолжаются работы по дезинфекции дорог, тротуаров, территорий обсерваций, техники, зданий, сооружений согласно утвержденным планам. Дезинфекция проводится ночью с 22.00 до 03.00, поэтому просим горожан и гостей столицы без крайней необходимости не выходить на улицу в это время», — сказала вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152958/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке оштрафовали владельцев заведений, которые открылись без разрешения
В жилмассиве «Ак-Орго» открыли новый фельдшерский пункт за 7 миллионов сомов
В Бишкеке выявили предпринимателей-нарушителей санитарно-карантинных мер
Бизнес-омбудсмен обеспокоен необходимостью пропусков для въезда в Бишкек
Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
Блокпосты на въезде в села Байтик, Кой-Таш, Арашан, Заречное установлены законно
Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в пригородных селах Бишкека
Въездной знак в Бишкек появится на проспекте Дэн Сяопина. Мэрия объявила конкурс
Первый день отмены режима ЧП. Людей и машин на улицах Бишкека стало больше
Требования предъявлять справки показывают плохую работу госорганов Кыргызстана
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
16 мая, суббота
12:04
Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме
12:01
Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать
11:58
Проводится дезинфекция. Бишкекчан просят не выходить на улицу с 22.00 до 3.00
11:40
Бишкекчанин намерен провести мирный митинг против власти
11:22
Фото дня. Утро в обсервации в отеле «Ак-Кеме»