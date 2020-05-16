Проводится дезинфекция. Бишкекчан просят не выходить на улицу с 22.00 до 3.00

В Бишкеке ночью с 22.00 до 03.00 проводится дезинфекция, поэтому горожан и гостей столицы просят без крайней необходимости не выходить на улицу в это время. Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-мэр Татьяна Кузнецова.

Она напомнила, что с 11 мая 2020 года на территории столицы введены ограничительные мероприятия (карантин) и утвержден перечень видов разрешенной экономической деятельности во время действия карантина.

«В целях своевременной организации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, локализации и ликвидации эпидемии в мэрии Бишкека создана комиссия по гражданской защите, свою работу продолжает городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия», — добавила Татьяна Кузнецова.

По ее словам, контроль за соблюдением правил карантина возложен на районные администрации, ЦГСЭН, ГУВД. «Они в свою очередь проводят разъяснительную работу и рейдовые мероприятия по соблюдению организациями санитарно-эпидемиологических правил», — сказала вице-мэр.

На территории города временно приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

«В целях обеспечения режима карантина и недопущения распространения коронавируса в столице было принято решение, что передвижение населения будет осуществляться на разрешительной основе», — добавила Татьяна Кузнецова.

Она напомнила, что на въездах в город установлены 16 санитарно-контрольных пунктов. И подчеркнула, что при въездах достаточно предъявления справки с места работы, утвержденной и согласованной в установленном порядке.

«Управлением МЧС, а также городскими службами — санитарно-экологической инспекцией, Бишкекзеленхозом, «Тазалыком», Бишкекводоканалом продолжаются работы по дезинфекции дорог, тротуаров, территорий обсерваций, техники, зданий, сооружений согласно утвержденным планам. Дезинфекция проводится ночью с 22.00 до 03.00, поэтому просим горожан и гостей столицы без крайней необходимости не выходить на улицу в это время», — сказала вице-мэр.