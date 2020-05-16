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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

На ямочный ремонт дорог в Бишкеке мэрия потратит 8 миллионов сомов

Власти Бишкека потратят на ямочный ремонт улиц в Бишкеке 8 миллионов 300 сомов. Об этом сообщает портал госзакупок. 

По его данным, Бишкекасфальтсервис объявил тендер на проведение ямочного ремонта. Отмечается, что необходимо отремонтировать 7,7 тысячи квадратных метров. В стоимость заложены подготовка участка компрессором, погрузка и вывоз строительного мусора, розлив битума, доставка и укладка асфальта. При этом приобретать асфальтобетонную смесь и битум подрядчик должен у заказчика. 

В объявлении указано, что гарантийный период составляет 1 год с даты приемки работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152932/
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