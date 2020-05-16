На ямочный ремонт дорог в Бишкеке мэрия потратит 8 миллионов сомов

Власти Бишкека потратят на ямочный ремонт улиц в Бишкеке 8 миллионов 300 сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, Бишкекасфальтсервис объявил тендер на проведение ямочного ремонта. Отмечается, что необходимо отремонтировать 7,7 тысячи квадратных метров. В стоимость заложены подготовка участка компрессором, погрузка и вывоз строительного мусора, розлив битума, доставка и укладка асфальта. При этом приобретать асфальтобетонную смесь и битум подрядчик должен у заказчика.

В объявлении указано, что гарантийный период составляет 1 год с даты приемки работ.