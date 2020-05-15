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Общество

В Кыргызстане восемь судей досрочно освободили от должностей

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызстана Нургуль Бакирову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Нургуль Бакирова представила информацию о работе Дисциплинарной комиссии, принятых решениях, рассмотренных обращениях на действия (бездействия) судей страны, а также о намеченных планах по улучшению ее деятельности.

По 223 обращениям судей привлекли к дисциплинарной ответственности, из них 18  объявили выговор, 155  вынесли предупреждение, 42  замечание.

В отношении восьми судей в связи с нарушением требований безупречности приняли решения о досрочном освобождении.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в стране немало честных судей, но есть факты нарушения требований безупречности отдельными из них. Он подчеркнул необходимость усиления требовательности к судьям, на действия которых поступают обращения от граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152912/
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