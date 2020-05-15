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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр города Ош проверил ряд объектов на соблюдение санитарных норм

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов совместно с представителями правоохранительных органов и санитарно-эпидемиологических служб проинспектировал соблюдение норм карантина на различных объектах в городе. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Градоначальник проинспектировал ряд объектов в южной столице

По ее данным, в ходе поездки градоначальник посетил управление Государственной налоговой службы по Ошу, где ознакомился с работой учреждения и опросил посетителей.

Всего в Оше с 11 мая выдали 1 тысячу 413 добровольных патентов.

Градоначальник также ознакомился с работой рынка автозапчастей «Кудайберди», где провел разъяснительную работу с торговцами и мастерами по ремонту автомобилей о соблюдении санитарных правил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152910/
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