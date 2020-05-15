13:14
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Дорога по улице Кокчетавской прослужит 10 лет, гарантирует вице-мэр Бишкека

Новая дорога по улице Кокчетавской в Бишкеке прослужит 10 лет. Об этом на выездном брифинге сообщил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.

По его словам, обычно гарантию дают на три года. «Но я как инженер скажу вам, что эта дорога будет лежать десять лет, а с ямочным ремонтом и заливкой трещин — 20 лет», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Ведется подготовительная работа по нанесению второго слоя асфальта

Для строительства дороги по улице Кокчетавской выделили 18 миллионов сомов. Рабочие уложили первый слой асфальта и продолжают подготовительные работы по укладке второго слоя. Вице-мэр отметил, что второй слой нанесут уже через два-три дня.

Мирлан Амантуров подчеркнул, что объект еще не сдали в эксплуатацию, его закончат к 1 июня.

«Тот, кто загружал в интернет видео, что дорога уже непригодна, вводит всех в заблуждение. Бывают такие люди, из миллиона один-два человека, которые не рады, что они родились на этот свет, я открыто скажу», — сказал вице-мэр.

24.kg
Фото 24.kg. Дорогу закончат строить к 1 июня

Напомним, ранее горожане сообщили, что недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152870/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Работой вице-мэра Мирлана Амантурова остались недовольны депутаты БГК
Ни пройти ни проехать. Жители села Александровка жалуются на плохую дорогу
В Бишкеке на остановках разграничат территорию для маршруток и автобусов
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом
Минтранс намерен построить еще один тоннель на трассе Бишкек — Ош. Платный
В Кыргызстане планируют построить платные дороги
Строительство дорог. Счетная палата выявила нарушения на 109 миллионов сомов
Строители дороги Ош — Баткен — Исфана пожаловались на Минтранс: не помогает
Финпол: Всех руководителей «Чакыр Япы» объявили в розыск
Для строительства автодороги Север — Юг требуется еще $56,6 миллиона
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
12:58
Дорога по улице Кокчетавской прослужит 10 лет, гарантирует вице-мэр Бишкека Дорога по улице Кокчетавской прослужит 10 лет, гарантир...
12:44
Дистанционное обучение. У 30 тысяч школьников нет смартфонов для обратной связи
12:42
Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет в онлайн-формате
12:39
Правительство Кыргызстана готовит предложения по легализации капитала
12:30
Общереспубликанское тестирование пройдет в 180 тестовых центрах