Дорога по улице Кокчетавской прослужит 10 лет, гарантирует вице-мэр Бишкека

Новая дорога по улице Кокчетавской в Бишкеке прослужит 10 лет. Об этом на выездном брифинге сообщил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.
Для строительства дороги по улице Кокчетавской выделили 18 миллионов сомов. Рабочие уложили первый слой асфальта и продолжают подготовительные работы по укладке второго слоя. Вице-мэр отметил, что второй слой нанесут уже через два-три дня.
«Тот, кто загружал в интернет видео, что дорога уже непригодна, вводит всех в заблуждение. Бывают такие люди, из миллиона один-два человека, которые не рады, что они родились на этот свет, я открыто скажу», — сказал вице-мэр.
Напомним, ранее горожане сообщили, что недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами.