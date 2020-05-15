Дорога по улице Кокчетавской прослужит 10 лет, гарантирует вице-мэр Бишкека

Новая дорога по улице Кокчетавской в Бишкеке прослужит 10 лет. Об этом на выездном брифинге сообщил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.

По его словам, обычно гарантию дают на три года. «Но я как инженер скажу вам, что эта дорога будет лежать десять лет, а с ямочным ремонтом и заливкой трещин — 20 лет», — сказал он.

Фото 24.kg. Ведется подготовительная работа по нанесению второго слоя асфальта

Для строительства дороги по улице Кокчетавской выделили 18 миллионов сомов. Рабочие уложили первый слой асфальта и продолжают подготовительные работы по укладке второго слоя. Вице-мэр отметил, что второй слой нанесут уже через два-три дня.

Мирлан Амантуров подчеркнул, что объект еще не сдали в эксплуатацию, его закончат к 1 июня.

«Тот, кто загружал в интернет видео, что дорога уже непригодна, вводит всех в заблуждение. Бывают такие люди, из миллиона один-два человека, которые не рады, что они родились на этот свет, я открыто скажу», — сказал вице-мэр.

Фото 24.kg. Дорогу закончат строить к 1 июня

Напомним, ранее горожане сообщили, что недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами.