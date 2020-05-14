Глава Ошской области просит не устраивать поминки после Орозо айта

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев призвал жителей региона к экономии. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам чиновника, с завершением священного месяца Рамазан, после проведения Орозо айта многие намереваются провести организацию поминальных мероприятий.

«Прошу не создавать условия для массового скопления людей, не планировать визиты в регионы, а также не допускать неоправданных расходов на убой двух-трех лошадей. Вместо этого улучшайте свое здоровье, домашний быт и вкладывайте в образование детей», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

24 апреля начался 30-дневный пост у мусульман. Правительство также просит во время орозо не собираться на ифтары.