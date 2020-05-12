Клинический роддом Наццентра охраны материнства и детства приостановил работу

Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства временно приостановил прием беременных и рожениц. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, работа приостановлена до 25 мая.

«Составлен список сотрудников, которые остаются в условиях обсервации роддома и продолжают работу с пациентами. Проведена ПЦР-диагностика на COVID-19 всех пациентов и сотрудников», — отметили в штабе.

Беременных и рожениц будут принимать другие родильные дома столицы согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы из регионов перенаправляются в Перинатальный центр Бишкека.

В штабе отметили, что в настоящее время в клиническом родильном доме НЦОМиД находятся под наблюдением медработников 111 пациентов, 64 женщины (из них 10 беременных, остальные родильницы) и 47 новорожденных, из них 11 в реанимации.

Ранее в родильном доме диагноз «коронавирус» подтвердился у акушерки. Кроме того, заболели врачи, пациенты отделения гематологии и поликлиники НЦОМиД.