В мэрии разъяснили, какие нужны справки для домработниц, репетиторов, нянечек

В мэрии Бишкека рассказали, какие нужны справки домработницам, репетиторам, нянечкам.

Как пояснила 24.kg советник мэра столицы Гуля Алмамбетова, если представители этой категории оказывают услуги не по линии агентств по найму, а в частном порядке, им необходимо представить удостоверение личности и справку с места жительства. Патент необязателен.

Справку с места работы должны иметь только те, кто трудится в агентствах и клининг-компаниях.

Напомним, введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения сегодня ночью закончился. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.