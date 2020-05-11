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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мэрии разъяснили, какие нужны справки для домработниц, репетиторов, нянечек

В мэрии Бишкека рассказали, какие нужны справки домработницам, репетиторам, нянечкам. 

Как пояснила 24.kg советник мэра столицы Гуля Алмамбетова, если представители этой категории оказывают услуги не по линии агентств по найму, а в частном порядке, им необходимо представить удостоверение личности и справку с места жительства. Патент необязателен. 

Справку с места работы должны иметь только те, кто трудится в агентствах и клининг-компаниях. 

Напомним, введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения сегодня ночью закончился. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152443/
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