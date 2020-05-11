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Общество

О справках: если налоговики требуют погасить долги, звоните первому вице-мэру

Для заверения справок с места работы в районных управлениях Налоговой службы Бишкека погашать задолженности не требуется. Об этом 24.kg сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

Он отметил, что провел совещание и донес требование до всех руководителей районных подразделений ГНС.

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«Разрешения на экономическую деятельность будут выдаваться согласно утвержденным этапам без каких-либо дополнительных требований об оплате задолженностей по налогам или отчислений в Соцфонд. Если ваша деятельность входит в список разрешенных — вам обязаны дать справку», — сказал официальный представитель столичной мэрии.

Если налоговые чиновники будут предъявлять какие-либо дополнительные требования и заниматься самоуправством, звоните первому вице-мэру Бишкека Алмазу Бакетаеву напрямую по телефону 0553312002 и жалуйтесь.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданам, чья деятельность входит в список разрешенных сфер экономической деятельности, необходимо иметь при себе справку с места работы, заверенную печатью районного управления ГНС по месту регистрации организации или печатью районного акимиата. Для всех остальных для передвижения по Бишкеку во время карантина необходимо наличие маршрутного листа с указанием причины выхода и места назначения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152441/
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