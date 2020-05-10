МИД: Участились случаи фейковых объявлений о рейсах в Кыргызстан

Министерство иностранных дел просит граждан КР за границей уточнять информацию в официальных органах. Об этом говорится в релизе пресс-службы ведомства.

Отмечается, что участились случаи фейковых объявлений и сообщений частных лиц об организации рейсов и иных путей для возвращения соотечественников в Кыргызстан.

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«Министерство иностранных дел напоминает, что достоверную информацию об изменении режимов чрезвычайного положения, карантинных и иных ограничительных мерах, о правовых статусах государственных границ иностранных государств, в том числе сведения об организации вывозных чартерных авиарейсов, необходимо получать только у официальных представителей компетентных государственных органов, а также у дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызстана», — предупреждает МИД.

Отметим, 7 мая несколько десятков кыргызстанцев, поверив ложной информации, что граница Казахстана открыта, прибыли в Оренбургскую область России из Москвы и остались на улице.