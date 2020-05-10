Кыргызстанцев в Оренбургской области разместили в детском лагере

Граждан Кыргызстана в Оренбургской области разместили в детском лагере Бузулукского района до открытия казахской границы. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

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По его данным, почетный консул Кыргызстана в Оренбурге, а также активисты диаспоры выехали из Соль-Илецка и прибыли в Бузулук, где находятся около 70 кыргызстанцев, для размещения их в детский лагерь. Проводится совместная работа с местными органами власти. «Однако некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле», — сказали в посольстве.

Отметим, 7 мая несколько десятков кыргызстанцев, поверив ложной информации, что граница Казахстана открыта, прибыли в Оренбургскую область России из Москвы и остались на улице.