09:25
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев в Оренбургской области разместили в детском лагере

Граждан Кыргызстана в Оренбургской области разместили в детском лагере Бузулукского района до открытия казахской границы. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Читайте по теме
Кыргызстанцы, бесплатно проживавшие в хостеле в Москве, уехали в Оренбург

По его данным, почетный консул Кыргызстана в Оренбурге, а также активисты диаспоры выехали из Соль-Илецка и прибыли в Бузулук, где  находятся около 70 кыргызстанцев, для размещения их в детский лагерь. Проводится совместная работа с местными органами власти. «Однако некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле», — сказали в посольстве.

Отметим, 7 мая несколько десятков кыргызстанцев, поверив ложной информации, что граница Казахстана открыта, прибыли в Оренбургскую область России из Москвы и остались на улице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152346/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы, бесплатно проживавшие в хостеле в Москве, уехали в Оренбург
В Москве создан штаб в защиту соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации
В Оренбургскую область прибыли еще мигранты, желающие вернуться в Кыргызстан
В Москве кыргызстанец получил травму на стройке и впал в кому
Поверив ложной информации, мигранты направились к казахско-российской границе
Кыргызстан не может обеспечивать всех граждан за границей
Казахстан готов пропустить граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке
Продуктовые наборы для мигрантов: что в них входит, обсудили активисты диаспор
Сооронбай Шарипович, хочу домой. Кыргызстанцы в Москве запустили флешмоб
Кыргызстанцы, застрявшие на российско-казахской границе, просят о помощи
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
09:14
Проект USAID передаст школам Кыргызстана больше миллиона книг Проект USAID передаст школам Кыргызстана больше миллион...
09:03
Кыргызстанцев в Оренбургской области разместили в детском лагере
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 10 мая 1944 года
08:42
В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, скончался в больнице
08:20
Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают
9 мая, суббота
21:47
На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: грозы