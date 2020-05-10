Премьер-министр: Опасность заражения коронавирусом в стране все еще существует

Опасность заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране все еще существует. Об этом сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Республиканского оперативного штаба.

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«Сегодня в обществе, в социальных сетях идет много обсуждений относительно того, что коронавируса не существует, что все это придумано, а власти заставляют граждан без явных причин сидеть в своих домах. Я призываю кыргызстанцев не принимать подобные заявления за правду. Опасность заражения коронавирусом в нашей стране все еще существует. Если бы этого заболевания не было, не было бы и жертв, скончавшихся от него. К большому сожалению, мы потеряли одного медицинского работника», — сказал глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев также призвал соотечественников без крайней необходимости не покидать свои дома, не посещать места массового скопления людей, носить маски и следовать другим санитарным правилам.

«Мы очень хорошо понимаем ваше положение и знаем о жизни каждого из вас. Процесс борьбы с коронавирусом — это не односторонняя работа. Мы хотим еще раз отметить, что наше здоровье в наших руках. Благодаря вашей поддержке сегодня мы пришли к периоду, когда полностью контролируем ситуацию. Вы поддерживали и были с нами на протяжении полутора месяцев. Я выражаю вам глубокую признательность. Мы безусловно победим эту болезнь. Правительство продолжает работать в усиленном режиме по борьбе с эпидемией. Медики, работники Министерства чрезвычайных ситуаций, пограничники, работники органов внутренних дел, сотрудники органов местного самоуправления круглосуточно без выходных несут службу, подвергая себя риску для жизни. Выражаем вам большую благодарность. У нас только одна просьба к вам — находитесь дома и следуйте рекомендациям медиков», — сказал премьер-министр.