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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба

Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, где также обсуждался вопрос возобновления работы общественного транспорта. Об этом 24.kg сообщили источники.

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Как отмечается, на заседании представители госорганов высказались против запуска общественного транспорта. По их словам, теснота и скученность создают дополнительную угрозу для распространения коронавируса.

Сообщается, что решения, принятые сегодня на заседании республиканского штаба, озвучит позже на брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Ранее сообщалось, что в рамках поэтапного плана возобновления экономической деятельности в стране с 11 мая в столице запустят автобусы и троллейбусы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152369/
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